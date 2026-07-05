Bu vatana iki aslanımı verdim

Adanalı ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç (25) aynı okulda okuyup polis oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde helikopter teknisyenliği eğitimi için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda darbeci hainlerin düzenlediği bombalı saldırıda ise şehit oldu. İkizlerin babası Ali Oruç, darbe girişiminin 10'uncu yıldönümü öncesi SABAH'a konuştu: "İki yavrumla da gurur duyuyorum. Hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmadılar. Cuma günü doğdular, cuma günü şehit oldular ve şehadet belgesini alarak Peygamber Efendimize komşu, vatanımın da gururu oldular.

Başta dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve devletimiz o hainlerden hesap sordu. Biz de ahirette hesap soracağız ve iki elimiz yakalarında olacak. İçimizdeki acı sönmüyor. 10 yıl değil 100 yıl da geçse bu acı sönmez. Vatana 2 aslanımı verdim. Unutamıyorsun. İki oğlum da pırıl pırıl hayat doluydu. Hayalleri vardı. Adana Çevik Kuvvet'te görevliyken çok istedikleri helikopter teknisyenliği için sınava girdiler ve kazandılar. Hatta birbirlerinden ayrılacaklar diye üzülüyorlardı. 10 dakika bile yalnız kalsalar birbirlerini özlüyorlardı. Helikoptere ikmal yaparken darbeciler iki yavrumu şehit ettiler. İkizlerim Peygamberimize komşu oldu. İnşallah öteki dünyada da birlikte olacağız."