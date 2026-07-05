CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, sözde komedyeni Çorlu’da ziyaret etti

Deniz Göktaş, sahne performanslarında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle kamuoyunun gündemine oturmuş, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından tutuklanarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki cezaevine gönderilmişti. Olay, uzun süre sosyal medyada ve siyasi çevrelerde tartışılmıştı. Çorlu'daki ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, tutuklamanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, birçok vatandaş ise Göktaş'ın kullandığı ifadelerin toplumun dini ve milli hassasiyetlerini hedef aldığını öne sürerek ziyarete tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "İfade özgürlüğü ile toplumun kutsal değerlerine yönelik hakaret arasında fark vardır. Milletin inançlarını rencide eden açıklamaları savunmak kabul edilemez" görüşünü dile getirdi. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran ziyaret sonrası çok sayıda kullanıcı Özel'in tutumunu eleştirirken, bazı kesimler ise ifade özgürlüğü vurgusuna destek verdi. Deniz Göktaş'ın tutukluluğu ve Özel'in cezaevi ziyareti, siyasi gündemde tartışılmaya devam ediyor.