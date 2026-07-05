Devlet hepimize bakıyor, Yusuf’a bakmışım çok mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman programı kapsamında depremzede dedetorunun yeni evlerine konuk oldu. Anlamlı ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Abdullah Çelik, babası Abdurrahman Çelik, kızı Berrin Güzeldemirci, torunu Nilsu Güzeldemirci, diğer kızının çocukları Muhammed, Elif ve Berat Karataş, bir diğer kızı Merve Çelik, gelini Melahat Çelik ve yeğeni İsmail Çelik'i kaybetti.

SADECE TORUNU KURTULDU

Çelik'in tek tesellisi o zaman 40 günlük olan ve yıkılan binanın enkazında beşiği içinde uyurken bulunan torunu Yusuf Berk oldu. Çelik'in kimseden destek almadan büyüttüğü torunu Yusuf Berk Güzeldemirci şimdi 3.5 yaşında.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman İndere'de inşa edilen evlerinde dede-torun birlikte yaşıyor. Adıyaman programı kapsamında aileyi ziyaret eden Bakan Murat Kurum, Yusuf Berk ile oyun oynayıp hediyeler verdi.

DEDEYE TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra Abdullah Çelik ile sohbet eden Kurum, "Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Allah razı olsun, Yusuf'a sahip çıktın. İyi ki dedesi var, iyi ki devleti var. Yusuflarımız yeniden gülsün diye çalışıyoruz" dedi.

Abdullah Çelik ise devletin desteğinin kendilerine güç verdiğini belirterek, "Allah devlete zeval vermesin. Devlet güçlü olunca vatandaş da ayakta kalıyor" ifadelerini kullandı. Kurum'un, "Sen Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya Allah razı olsun senden" sözlerine Çelik'in verdiği, "Siz de devlete sahip çıkıyorsunuz. Ben bir Yusuf'a sahip çıkmışım çok mu?" yanıtı ise ziyarete damga vurdu.