Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından yürütülen "Dumansız Kampüs, Sağlıklı Gelecek" projesinin tanıtım programı Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi. Programa, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç katıldı. Projeyle üniversitelerde dumansız yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Gençlerin tütün bağımlılığından korunmasının hayati bir mesele olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılık endüstrisinin özellikle 15-25 yaş grubunu hedef aldığını belirtti. Dinç, "Her yıl 120 bin insanımızı sigara nedeniyle kaybediyoruz. Bu mücadelede asla geri adım atamayız. O yaş grubunun korunması, geleceğimizin korunması demektir" dedi.

AÇIK ALANLARA KISITLAMA GELİYOR

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kampüslerde tütün kullanımını önleyici yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Özvar, "Kapalı alanların yanı sıra açık alanlar ve eklentiler de dikkate alınarak tütün ürünlerinin kullanımı önlenecektir. Tütün kullanımına izin verilen alanlar varsa, bunlar mümkün olan en sınırlı sayıda tutulacak; bina girişlerinden, yaya akslarından ve öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerden uzak şekilde planlanacaktır" ifadelerini kullandı.

GENÇLİĞİ KORUYACAĞIZ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise sigara tüketim verilerine dikkat çekerek sert uyarılarda bulundu: "Sigara, akciğer kanserinde Türkiye'yi dünyada bir numara yapmış durumda. TÜİK raporlarına göre ölümlerin yüzde 34'ü sigara kaynaklı. 2025 senesinde 8 milyar paket sigara satılmış. OECD raporuna göre dünyanın en çok sigara içen ikinci ülkesiyiz. 'Sigaramıza dokunmayın' diyorlar, tabii ki dokunacağız, toplumla beraber dokunacağız. Bırakmak isteyen herkese de yardımcı olacağız." Projeyle kampüslerde sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedefleniyor.





SİGARAYI BIRAKANLARA ÜCRETSİZ İLAÇ DESTEĞİ

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşımıza daha ilaç ve tıbbi destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracağız" dedi. Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşımıza daha ilaç ve tıbbi destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracağız. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız. Gelin, sağlıklı bir gelecek için bugün yeni bir başlangıç yapalım. Sigara Bırakma Polikliniklerimiz ve ALO 171 hattımızla yanınızda olmaya hazırız. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.