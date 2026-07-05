Enkazdan kurtulan Aleyna üniversiteden mezun oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 248. saatte enkaz altından kurtarılan Aleyna Ölmez, aynı zamanda tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazında kalan, annesi, babası ve kardeşini kaybeden Aleyna Ölmez, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye Kömür İşletmeleri AŞ, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmasıyla depremin 248'inci saatinde kurtarıldı. İlk müdahalesi Kahramanmaraş'ta yapılan Aleyna, daha sonra ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı ve burada tamamlanan tedavi süreciyle sağlığına kavuştu.

Tedavisinin ardından hazırlandığı üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü'nü kazanan 20 yaşındaki Aleyna, eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını aldı. Aleyna'ya onu kurtaran madenciler ve tedavisini yürüten doktorları da eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEBRİK İÇİN ARADI

MEZUNİYET töreni sonrası duygularını basın mensuplarıyla paylaşan Ölmez, kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her koşulda yanında olan insanların güvenini boşa çıkarmamak için büyük çaba gösterdiğini söyledi. Mezuniyet töreninde hem hüzün hem de gururu bir arada yaşadığını anlatan Ölmez, "Beni mezun olarak görmek isteyen kişi annemdi. Annem yanımda olmadığı için hüzünlüyüm ama aynı zamanda gururluyum çünkü onlar için çabaladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman destekçim oldu. Dün de mezuniyetimi tebrik etmek için aradı. Görüşmede sağlığımın nasıl olduğunu sordu ve aradığı için çok mutlu oldum" dedi.