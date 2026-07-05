Gazilik madalyam gurur kaynağım
15 TEMMUZ gecesi 9'u sivil, 77 kişinin şehit olduğu Akıncı Üssü önündeki darbecilerin saldırısında yaralanan 222 vatandaşımızdan Devlet Övünç Madalyalı Gazi Cafer Akın, hain kalkışmanın 10. yılında SABAH'a konuştu: "Akıncı Üssü'ne gittik. İlk anda onların hain olduklarını düşünmedik. Kendilerine, 'Ülkede darbe girişimi var. Buradan kalkan uçaklar Ankara'yı bombalıyor' dedik. Onlar ise bize sürekli, 'Bu uçaklar Kuzey Irak'taki terör operasyonlarına gidiyor' diyerek yalan söylediler. Sabah ezanına yakın üzerimize rastgele ateş açtılar, yaralandım. 2 yıllık süreçte de 4-5 kez ameliyat geçirdim. Ülkemizin kaderini değiştiren mücadelede bir nefer oldum. Gazilik madalyam gurur kaynağım."