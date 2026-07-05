İsrail’in kan dökmesine fırsat verilmemeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan önemli mesajlar verdi:

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'le ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela, İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükûnet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum. Biz de, bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz.

İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını, bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin, coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hâkim olmasını istemektedir. Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışmayı sürdüreceğiz.

Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen Özel Ekonomik Bölge konusunda Ticaret Bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde, tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif'in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayii alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, ENERJİ VE ULAŞTIRMADA İŞBİRLİĞİ

Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin, Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, bugünkü görüşmemizin ve ele aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

TÜRKİYE YANIMIZDA KAYA GİBİ DURDU

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Yunus Emre, kalbin dostlar için en güzel ev olduğunu çok güzel bir şekilde ifade eder. Bizler de iki kardeş ülke, iki dost millet olarak birbirimizin yanında kendimizi daima evimizde hissediyoruz. Cömertlik ve kardeşlik ruhuyla nesilden nesile aktarılmıştır. Türkiye, zor zamanlarda Pakistan'ın yanında kaya gibi durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinamik ve cesur liderliği sayesinde Türkiye, son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm ortaya koymuştur. Türkiye, bu süreçte yalnızca kendi içinde güçlenmekle kalmamış, küresel meselelerdeki etkisini ve ağırlığını da artırmıştır. İki ülke arasındaki ekonomik ortaklık daha güçlü bir zeminde ilerleyecek. Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır, hedefimiz her zaman ortaktır. Farklı diyarlarda yaşayabiliriz ama aynı ışık bizi aydınlatıyor. Yaşasın Türkiye ve Pakistan dostluğu.

Vahdettin Köşkü'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, ikili görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.