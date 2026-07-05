‘Muhabbetimizi ortak refaha çevirelim’
Pakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendirmek ve ikili ticaret, yatırım ve sanayi işbirliği alanlarında yeni fırsatları değerlendirmek amacıyla İstanbul'da bir otelde "Türkiye-Pakistan İş Forumu" düzenlendi. Foruma Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldı. Yılmaz burada yaptığı konuşmada "Muhabbetimizi ortak refaha çevirelim" dedi.