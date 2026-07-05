NATO heyeti Anıtkabir’i ziyaret edecek

NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri ve NATO Genel Sekreterliği'nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet, yarın Anıtkabir’i ziyaret edecek.

NATO heyeti Anıtkabir’i ziyaret edecek
İHA

Dışişleri Bakanlığı, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi vesilesiyle Ankara'ya gelecek ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO Genel Sekreterliği'nin üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyetin 6 Temmuz Pazartesi günü 17.30-18.30 saatleri arasında Anıtkabir'i ziyaret edeceğini açıkladı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#NATO ZİRVESİ #ANKARA #NATO

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