Sanatçı Aydın’dan Özgür Özel’e tepki

Alevi sanatçı Handan Aydın, 2 Temmuz'da gerçekleştirilen Madımak anmasının ardından CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ve CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Aydın, Aleviliğin siyasi amaçlarla kullanıldığını savunarak, cemevlerinin asli işlevinden uzaklaştırıldığını öne sürdü.

Cemevlerinde alkol tüketildiğini ve bunun inanç değerleriyle bağdaşmadığını iddia eden Aydın, "Bir cemevinin bahçesi düşünün, herkes sarhoş. Köyler bomboş ama her yerde mantar gibi cemevi açılıyor" ifadelerini kullandı.

CHP ve DEM Parti'yi Alevi toplumunu siyasi amaçlarla kullanmakla suçlayan Aydın, Muharrem ayında bazı etkinliklerde sergilenen görüntülere de tepki gösterdi.