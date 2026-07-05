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  • SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara'da! 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı: İttifak için dönüm noktası!

SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara'da! 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı: İttifak için dönüm noktası!

SON DAKİKA… Dünya nefesini tuttu Ankara'da 6-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'ne kilitlendi. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı zirvede, ittifakın yeni stratejik vizyonunun ele alınması bekleniyor. İttifak adına ‘dönüm noktası’ vurgusu yapılan 36. NATO Zirvesi için Ankara’da tüm hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 bin basın mensubu zirveyi takip etmek için akredite olurken, güvenlik için 56 bin 288 emniyet ve jandarma personeli ile 639 siber güvenlik görevlisi sahada olacak.

SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı: İttifak için dönüm noktası!

SON DAKİKA… Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı. 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İttifak'ın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. "Belirsizlikler çağı" olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak zirve için tüm hazırlıklar tamamlandı.

SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı: İttifak için dönüm noktası!

TÜRKİYE ZİRVEYE DAMGA VURACAK

Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen Ankara Zirvesi'nin, dünya liderlerini ağırlamasının yanı sıra Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne olması planlanıyor.

SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı: İttifak için dönüm noktası!

SAVUNMA SANAYİ VE ASKERİ KATKISI BAKIMINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Zirvenin, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılması öngörülüyor. Külfet paylaşımı, zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları, Ankara'da bir araya gelecek. NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkelerinin de katılacağı zirve, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenlik gündemlerini aynı masada buluşturacak.

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SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı: İttifak için dönüm noktası!

SAVUNMA SANAYİ FORUMU

Son 3-4 yılda NATO'nun yan etkinliği şeklinde tasarlanan Savunma Sanayi Forumu, ilk kez zirvenin resmi programının parçası haline gelecek. 2004'te İstanbul'daki NATO Zirvesi'nde hayata geçirilen ve Katar, Bahreyn, Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı İstanbul İşbirliği Girişimi kapsamında dışişleri bakanları düzeyinde özel oturum düzenlenecek ve NATO İstanbul İşbirliği Girişimi Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı: İttifak için dönüm noktası!

TÜRKİYE 32 DEVLET VE HÜKÜTMET BAŞKANINI AĞIRLAYACAK

Türkiye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lideri, yaklaşık 100 bakanı, çok sayıda üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak.

Dünyanın dört bir yanından 3 bine yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu, zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulundu.

Zirve kapsamında 48 bin 841'i emniyet, 7 bin 447'si jandarma olmak toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görevlendirilecek. Ayrıca suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 esasıyla sanal devriye faaliyetleri için 639 personel görevlendirilecek.

SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara’da! 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı: İttifak için dönüm noktası!

3 HAVAALANI KATILIMCILARA HİZMET VERECEK

Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havaalanı ile katılımcılara hizmet verilecek.

Zirve marjında 28-29 Haziran'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenter Zirvesi, 6 Temmuz'da zirveye katılacak müttefik daimi temsilcileri ve Ankara'da mukim büyükelçileri için gayriresmi davet, 6 Temmuz'da SAM-Chatham House Çalıştayı, 7 Temmuz'da "NATO Ankara Summit Dialogues" başlıklı panel dizisi, 7-8 Temmuz'da SETA-MSC "Allies at Ankara" başlıklı etkinlik ve 7-8 Temmuz'da "Transatlantik Siyaset Planlamacılar Yuvarlak Masa Toplantısı", yan etkinlikler olarak düzenlenecek.

#AVUSTRALYA #NATO ZİRVESİ #BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ #KATAR

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