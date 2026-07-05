SON DAKİKA… Dünyanın gözü Ankara'da! 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı: İttifak için dönüm noktası!
SON DAKİKA… Dünya nefesini tuttu Ankara'da 6-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'ne kilitlendi. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı zirvede, ittifakın yeni stratejik vizyonunun ele alınması bekleniyor. İttifak adına ‘dönüm noktası’ vurgusu yapılan 36. NATO Zirvesi için Ankara’da tüm hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 bin basın mensubu zirveyi takip etmek için akredite olurken, güvenlik için 56 bin 288 emniyet ve jandarma personeli ile 639 siber güvenlik görevlisi sahada olacak.
SON DAKİKA… Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İttifak'ın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. "Belirsizlikler çağı" olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak zirve için tüm hazırlıklar tamamlandı.
TÜRKİYE ZİRVEYE DAMGA VURACAK
Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen Ankara Zirvesi'nin, dünya liderlerini ağırlamasının yanı sıra Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne olması planlanıyor.
SAVUNMA SANAYİ VE ASKERİ KATKISI BAKIMINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP
Zirvenin, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılması öngörülüyor. Külfet paylaşımı, zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor.
Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları, Ankara'da bir araya gelecek. NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkelerinin de katılacağı zirve, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenlik gündemlerini aynı masada buluşturacak.