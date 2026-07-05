SON DAKİKA... İçişleri Bakanlığı açıkladı! 16 ilde 22 ayrı operasyon: 228 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı "16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 228 şüpheli yakalandı" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığı "16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 228 şüpheli yakalandı" açıklamasını yaptı.
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