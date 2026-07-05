SON DAKİKA... İçişleri Bakanlığı açıkladı! 16 ilde 22 ayrı operasyon: 228 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı "16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 228 şüpheli yakalandı" açıklamasını yaptı.

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