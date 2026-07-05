SON DAKİKA… İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan NATO Zirvesi açıklaması: İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri değerlendirilecek

SON DAKİKA… İletişim Başkanı Burhanettin Duran 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO 36. NATO Zirvesi hakkında açıklama yaptı. Duran, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecektir. Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir. Öte yandan, Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır. Zirve kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Refikaları Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi konuk Devlet ve Hükûmet Başkanları ile eşlerini 7 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacaklardır.

Kuzey Atlantik Konseyi, 8 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Müttefik Devlet ve Hükûmet Başkanları düzeyinde toplanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve marjında katılımcı Devlet ve Hükûmet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.