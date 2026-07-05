Türkiye için stratejik vitrin
İsrail basını, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi ile ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Biz gazetesi NATO Zirvesi'nin Türkiye açısından stratejik önemine vurgu yaparak zirvenin savunma sanayii kapasitesini Batı'ya sergileyeceği bir vitrin olacağını yazdı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın zirveyi, son yıllarda büyük yatırım yapılan Türk savunma sanayiini Avrupa ve ABD'ye tanıtmak için önemli bir fırsat olarak değerlendireceği ifade edildi. Öte yandan Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, "Türkiye, güçlü askeri kabiliyetlere ve stratejik coğrafi konuma sahip önemli bir NATO müttefiki" dedi Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands "Türkiye'nin İttifak'a katkısı kesinlikle çok önemli' derken İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo "Türkiye'nin liderliği için minnettarız" ifadelerini kullandı. Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, zirvenin "müstesna" bir toplantı olduğunun altını çizerken Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, "Bu zirve; müttefikler arasındaki birliğimizi göstermek için fırsat sunuyor. Birlikte güçlüyüz" diye konuştu.