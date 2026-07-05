‘Vatan elden gidecek’ diye direnişe koştu
FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimini püskürten halkın direnişinin üstünden tam 10 yıl geçti. Genci yaşlısı milyonlarca vatandaşın sokaklara döküldüğü o gece, Ömer Takdemir (20) Kahramankazan'daki direnişte askere gitmesine 20 gün kala şehit oldu. Aradan geçen yıllara rağmen acısı dinmeyen şehit annesi Ayfer Takdemir, SABAH'a konuştu:
Televizyonu açtık. Tankların, insanların üzerine yürüdüğünü görünce çok etkilendi. Bir süre televizyonu izledi ama sürekli gitmek istediğini söylüyordu. Evde içtiği son suyu ben verdim. 'Anne bana bir su ver' dedi. İçti. Babası da 'Gitme oğlum' dedi. Ama arkadaşları çağırıyordu. En sonunda babası 'Git bakalım' deyince evden çıktı.
Önce belediyenin önüne, daha sonra Kahramankazan'a gitti. Orada sürekli 'Yatın' diye uyarıyorlarmış. Arkadaşı da 'Ömer kalkma' demiş. Duramamış 'Bir şey yapmam lazım, vatan elden gidecek' demiş. Ayağa kalkınca sırtının sol tarafından vurulmuş. Vurulduktan sonra arkadaşına 'Ben vuruldum' diyebilmiş. Kan kaybından yere yığılmış.
20 gün sonra 5 Ağustos'ta askere gidecekti. "Asker kınası yakmak istiyordu. Bana da 'Anne, askerde şehit olmak istiyorum' derdi. Askerden dönünce evlenmeyi planlanlıyordu. Vatan için canını verdi.
Televizyonu açtık. Tankların, insanların üzerine yürüdüğünü görünce çok etkilendi. Bir süre televizyonu izledi ama sürekli gitmek istediğini söylüyordu. Evde içtiği son suyu ben verdim. 'Anne bana bir su ver' dedi. İçti. Babası da 'Gitme oğlum' dedi. Ama arkadaşları çağırıyordu. En sonunda babası 'Git bakalım' deyince evden çıktı.
Önce belediyenin önüne, daha sonra Kahramankazan'a gitti. Orada sürekli 'Yatın' diye uyarıyorlarmış. Arkadaşı da 'Ömer kalkma' demiş. Duramamış 'Bir şey yapmam lazım, vatan elden gidecek' demiş. Ayağa kalkınca sırtının sol tarafından vurulmuş. Vurulduktan sonra arkadaşına 'Ben vuruldum' diyebilmiş. Kan kaybından yere yığılmış.
20 gün sonra 5 Ağustos'ta askere gidecekti. "Asker kınası yakmak istiyordu. Bana da 'Anne, askerde şehit olmak istiyorum' derdi. Askerden dönünce evlenmeyi planlanlıyordu. Vatan için canını verdi.