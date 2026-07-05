Yeğen Ağbaba ‘nüfuz ticareti’ suçundan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal tutuklandı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ikili, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıkta da ifade veren zanlılar tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Başsavcılık açıklamasında Yeğen Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği aktarıldı.

Başka suçtan tutuklu bulunan şüpheli Turgut Koç'tan 24 Nisan 2024'te banka hesabına 150 bin lira para aldığının tespit edildiği ifade edilen Ahmet Can Ağbaba'nın "nüfuz ticareti" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği öğrenildi. Yeğen Ağbaba ve Köksal, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.