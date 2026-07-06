AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan: Durmadan, yorulmadan çalışacağız

AK Parti Adana İl Başkanlığı'na atanan Mustafa Özkan, "Şahsımı AK Parti Adana İl Başkanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Liderimizin gösterdiği istikametten ayrılmadan; teşkilatımızın birliğini, kardeşliğini ve dava şuurunu daha da güçlendirmek, Adana'mızın her sokağına, her hanesine ve her gönlüne ulaşmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.

Başkan Özkan, " Bu ulvi görevi; milletimize hizmet, davamıza sadakat ve Adana'mıza karşı büyük bir sorumluluk olarak görüyorum. Rabbim bizleri aziz milletimize ve bize güvenenlere mahcup etmesin. Birlikte başaracak, birlikte büyüyecek ve hep birlikte güçlü Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyeceğiz. Bize düşen; şükretmek, daha çok çalışmak ve verilen emaneti layıkıyla taşımaktır" ifadelerini kullandı.