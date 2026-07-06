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Bakan Bayraktar, Bulgaristanlı mevkidaşı ile görüştü!

Bakan Bayraktar, Bulgaristanlı mevkidaşı ile görüştü!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile doğal gaz ticareti başta olmak üzere enerji alanındaki işbirliğini geliştirecek konuları görüştüklerini bildirdi.

Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 22:15

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Petrova ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, doğal gaz ticareti başta olmak üzere enerji alanında iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri taşıyacak konuların ele alındığını aktaran Bayraktar, ardından Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Petrova'nın katılımıyla, BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokolün imzalanmasına eşlik ettiklerini vurguladı.