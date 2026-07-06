Başbağlar şehitleri anıldı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar Köyü'nde 5 Temmuz 1993'te terör örgütü PKK'nın akşam namazı sırasında düzenlediği saldırıda 28 kişi kurşuna dizilerek, 1'i kadın, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi ise evleriyle birlikte yakılarak şehit edilmişti. Hain terör saldırısının 33'üncü yılında hayatını kaybeden 33 vatandaş, Kültür Evi önünde düzenlenen törenle anıldı. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere devlet büyükleri ile siyasilerin mesajlar okundu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Başbağlar bir köyün adı olmakla beraber aynı zamanda milletimizin hafızasında emanete dönüşmüş bir imtihandır. Kimi secdeden, kimi alın terinden, kimi ocağından koparıldı. Tamamlanmamış dualar, yarım kalmış hayaller ve geride bırakılmış sessiz evler, boynu bükük yetimler. Fakat insanı ayakta tutan acılar karşısında gösterdiği metanet; ve o acılara verdiği cevaptır. Başbağlar, işte bu cevabın adıdır" dedi. 2013 yılında hizmete açılan Başbağlar Şehitleri Müzesi'nde, katledilen 33 vatandaşın hatırası yaşatılıyor. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların fotoğrafları ile giysi, tespih, tarak, ayakkabı gibi kişisel eşyaları da sergileniyor. Törenin ardından Erzincan Valisi Aydoğdu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve katılımcılar şehitlerin eşyalarının sergilediği müzeyi gezdi.