Beykoz’un mülkiyet sorunu çözüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen Beykoz Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 2B kapsamında 25 mahalledeki bin 71 hak sahibine tapularını teslim etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 yıldır şehirlere hizmet ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Meseleyi hiçbir zaman bina yapmak, tapu dağıtmak, rol yapmak veya proje üretmek olarak görmedik. Attığımız her adımda istisnasız vatandaşımızın huzurunu, güvenliğini ve yaşam kalitesini önceliklendirdik" dedi. Beykoz'ın imar ve tapu problemlerini çözmek için çalıştıklarını anlatan Kurum, Bakanlığın yetki alanında bulunan 25 mahalledeki taşınmazların Beykoz Belediyesine devir işlemlerini tamamladıklarını ifade ederek, "Bin 71 hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor ve yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu bir süredir belirsizlik yaşayan kardeşlerimizin hayatını baştan sona değiştirecek önemli bir adımdır" dedi.

'PAŞABAHÇE STADI'NI YENİLİYORUZ'

İlçeye kazandırılacak yeni projelere ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürütülecek çalışmayı şu sözlerle duyurdu; "Beykoz Paşabahçe Stadı'nı inşallah yeniliyoruz ve stadın önündeki alanı, aynı Beykoz Millet Bahçesi'nde olduğu gibi denizle birleştiriyoruz. Bu yıl bu projeye başlayacağız ve önümüzdeki yıl da teslim edeceğiz."