Cudi’nin eteklerinde kardeşlik mesajı

Şırnak'ta 1984'te kesintiye uğrayan ve terörün sona ermesiyle 2021'de tekrar başlayan Cudi Dağı ve Hz. Nuh'u anma programı Sefine Bölgesi'nde gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 5'incisi düzenlenen programa Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Rivayetlere göre Hz. Nuh'un Gemisi'nin tufanın ardından karaya oturduğu yer olarak kabul edilen Cudi Dağı'ndaki program, öğle namazıyla başladı. Program kapsamında TBMM Başkanı Kurtulmuş, yapımı devam eden Hz. Nuh Camisi inşaatına temsili olarak taş koydu. Kurtulmuş ve davetliler, ardından tören alanında kurulan valilik, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarına ait stantları ziyaret etti.

BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURDULAR

Programda konuşan Kurtulmuş, "Bu dağlarda, bu ovalarda, bu şehirlerde, Türkiye'nin her bir karışında sadece ve sadece kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Halaylar çekeceğiz, birliğimizi ifade edeceğiz, dirliğimizi ifade edeceğiz. Şimdi bir zamanlar buralara insanların giremediği, maalesef annelerin gözleri yaşlı bir şekilde evlatlarının akıbetini aradığı dağlar artık barışın, kardeşliğin, insanlığın, huzurun ve hep birlikte, birlikte inşa edeceğimiz geleceğin inşa edildiği topraklar olacak" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş öncülüğünde dualar okunan anma programında ilahi dinletileri gerçekleştirildi, barış güvercinleri uçuruldu.

IŞIKLI DRONE GÖSTERİSİ

Öte yandan, programın ilk günü Cumartesi gece Şırnak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde etkinlikler yapıldı. Şırnak Valisi Birol Ekici beraberinde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'da katıldı. Hz. Nuh'u anma merasimi kapsamında özel ışıklı drone gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken, vatandaşlar cep telefonu ile o anları ölümsüzleştirdi.