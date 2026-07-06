Derin CHP’nin kilit ismi: Tansu Özcan

Mütevelli heyetinde Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yer aldığı Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV), parti içerisinde uzun yıllardır 'Derin CHP' olarak adlandırılıyor. Vakıf, resmi teftiş raporlarına konu olan şüpheli para trafiğinin yanı sıra diğer vahim iddialarla da gündemde. Bu iddiaların başındaki isimler arasında, TÜLOV'da yönetici asistanıyken hızlı bir yükselişi yaşayan Muğla Planlama Ajansı (MUPA) Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Özcan yer alıyor. Tansu Özcan'ın 2020'de İzmir TÜLOV'da yönetici asistanı iken ardından vakıf müdürlüğüne terfi ettiği öğrenildi. 2022'de Bodrum Belediyesi kadrosunda maaşlı personelken TÜLOV'daki görevi için İzmir'e gittiği, aylarca işe gitmeden Bodrum Belediyesi'nden maaş aldığı bildirildi. Özcan'ın İzmir'de geçirdiği bu 2 yıllık süreçte kira, araç yakıt ve telefon giderleri gibi birçok harcamasının da bizzat belediye tarafından karşılandığı öne sürüldü.TÜLOV'la güçlü bağları olan CHP'li Ahmet Aras'ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle Özcan'ın kariyer yürüyüşü daha hızlandı. Aras'ın ilk iş olarak Özcan'ı başkan danışmanlığına atadığı öğrenildi. Yine 2024'te Özcan'ın istisnai memur kadrosuna alındığı ve büyükşehir belediyesine özel kalem olduğu bildirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Planlama Ajansı (MUPA) kuruldu ve başkanlığına da Tansu Özcan getirildi.

ZARAR 44 MİLYON TL

Ekrem İmamoğlu ekibiyle de güçlü bağları olduğu bildirilen MUPA'nın sermayesi 2 sene içinde şüphe uyandıracak şekilde 132 milyona çıkarıldı. Buna karşın MUPA'daki zararın şimdiden 44 milyona tırmandığı iddia ediliyor. Tansu Özcan'ın tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı (İPA) Buğra Gökçe ve eski SODEV Başkanı Ertan Aksoy ile de üst düzey ilişkileri bulunduğu, MUPA ve İPA'dan Ertan Aksoy'un araştırma şirketine doğrudan teminle işler verildiği ve halihazırda Tansu Özcan'ın SODEV'in dış ilişkiler sorumlusu olarak da görev yaptığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ İHALELER

MUPA'nın 2025 yılı mayıs ayında Aksoy Araştırma'ya 791 bin liralık sözleşme bedeliyle "Y Kuşağı Araştırması" yaptırdığı, Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı'nın da yine Aksoy Araştırma'ya 2026 nisan ayında 980 bin lira sözleşme bedeliyle "Muğla Dijital Nomat Projesi"ni verdiği görüldü. İPA'nın ise 2026 mayıs ayında 950 bin liralık, 2025 temmuz ayında 349 bin 500 liralık, 2025 nisan ayında ise 365 bin liralık ihaleler verdiği göze çarptı.

'TÜLOV' KAYIRMACILIĞI

TÜLOV isimli vakıf, 2023 yerel seçimleri öncesi şüpheli bağış trafiği ile gündeme gelmişti. Vakfın 2020 yılındaki geliri 99 bin lira iken 2023 yılında bu gelirin 37.4 milyona çıktığı tespit edilmiş, şüpheli olay Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi teftiş raporuna da yansımıştı. Diğer detayda ise Ahmet Aras'ın Bodrum belediye başkanıyken vakfa mevzuata aykırı olarak yer tahsis ettiği, vakfın senelerce kira bile ödemediği, süre dolmuş olmasına rağmen de binayı boşaltmadığı anlaşılmıştı.