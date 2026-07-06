Evladım şehit oldu ama vatan kurtuldu

Konyalı Özel Harekat Polisi Muhsin Kiremitçi, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi evinde istirahatteyken, kalkışmayı haber alır almaz göreve koştu. Şehit Kiremitçi, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda komiser yardımcısı olarak göreve başladığı ilk gün hainler tarafından yapılan bombalı saldırıda şehit oldu. Bu sırada 8 aylık hamile olan eşi Seda Kiremitçi ise 1 ay sonra kızları Gökçe'yi dünyaya getirdi.

İLK GÜN ŞEHİT OLDU

Hain darbe girişiminin 10'uncu yılında SABAH'a konuşan şehit babası emekli imam Hüseyin Kiremitçi (65), darbe girişiminin üzerinden sanki 10 yıl değil 10 dakika geçmiş gibi acılarının hala taze olduğunu söyledi. 5 çocuk babası Kiremitçi, hem çocuklarına hem de yetiştirdiği öğrencilerine her zaman vatana ve millete en iyi şekilde hizmet etmelerini öğrettiğini söyledi. Oğlunun özel harekat polisi olmak istediğini söylediğinde şehit olmasından korktuğu için hayır dediğini anlatan Kiremitçi, 'Baba kaderi sen bize öğrettin' demesi üzerine oğluna izin verdiğini anlattı. Oğlunun komiser yardımcısı olarak ilk görev gününde hainler tarafından şehit edildiğini anlatan Kiremitçi, "O gün mesai bitiminde evine dönmüş. Akşam darbe haberini alır almaz hemen hazırlanmış. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı evine yakın olunca hemen balkondan atlayıp, koşarak görev yerine gitmiş. Ancak hainler tarafından atılan bombada şehit düştü. Hem benim oğlum hem de diğer kahramanlar hainlerin planlarını kendi ayaklarına doladı. Hainler emellerine ulaşamadı. Muhsin'im şehit oldu ama vatanımızı da o hainlere bırakmadık. Benim oğlumu 86 milyon bağrına bastı" dedi.

HAİNLERE GEÇİT YOK

FETÖ'cü hainlere hiçbir zaman hakkını helal etmeyeceğini belirten Hüseyin Kiremitçi, "Analar-babalar evlatsız, çocuklar babasız kaldı. Bu millete böyle bir acıyı yaşatanlarla helalleşmem. İki cihanda da ellerim onların yakalarında olacak. Onlar suçsuz günahsız insanlara kurşun sıktılar üzerlerine bomba attılar. Muhsin'im meslekte ilerlemek vatanına, milletine daha fazla hizmet etmek istiyordu. Allah bu hainlere bu fırsatı bir daha vermesin" diye konuştu.

GÖKÇE BABASI GİBİ POLİS OLMAK İSTİYOR

Oğlu şehit olduktan 1 ay sonra kızı Gökçe'nin dünyaya geldiğini anlatan Hüseyin Kiremitçi, "Gökçe babasını çok sordu. 'Babamın telefonu yok mu, arayın da babam gelsin' derdi. Ona babasının bir kahraman olduğunu anlattık. O da şimdi babasını soranlara 'Benim babam bir kahraman diye cevap veriyor. Gökçe artık 10 yaşına geldi. Babasının kokusunu hiç alamadı. Şimdi babasının izinden gitmek istiyor. O da babası gibi polis olmak istediğini söylüyor" ifadelerini kullandı.