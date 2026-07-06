Türkiye’nin rolü büyüyecek

Dünyanın gözü 36. NATO Zirvesi'nde. ABD Başkanı Donald Trump dahil 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı zirve öncesi hem liderlerin açıklamaları hem de dünya basınındaki analizler sürüyor. Ankara Zirvesi'nin birçok dönüm noktasını barındıracağını belirten Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, ABD'nin bazı askeri kabiliyetlerini geri çekmesiyle Türkiye'nin NATO içindeki rolünün daha da artacağını kaydetti. Eichelsheim, Türk savunma sanayisinin ulaştığı kabiliyet seviyesinden etkilendiğini ve bu alanda iki ülke arasında güçlü bir işbirliği potansiyeli gördüğünü söyledi. İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesi AFP'de yer alan analizlere dayanarak Trump'ın NATO zirvesi için Ankara'ya gelişinin Türkiye'nin KAAN savaş uçağı için F110 motor tedarikini kolaylaştırabileceğini belirtti. Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde ise Trump ile Erdoğan'ın yakın ilişkisinin Türkiye'nin NATO içindeki konumunu güçlendirdiği kaydedildi.

İSRAİL RAHATSIZ

Wall Street Journal gazetesinde yer alan analizde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesi NATO üyeleri açısından önem kazandığına dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye'nin son dönemde diplomatik girişimlerde arabulucu rolünü güçlendirmesine ve bölgesel güç olma hedefini ilerlettiği kaydedildi. Öte yandan İsrail basını ise NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin görünürlülüğünü daha da artıracağını belirterek rahatsızlığını dile getiriyor.