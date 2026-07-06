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  • NATO Zirvesi Ankara'da toplanıyor! İletişim Başkanı Duran: Zirve NATO'nun geleceği için çok önemli

NATO Zirvesi Ankara'da toplanıyor! İletişim Başkanı Duran: Zirve NATO'nun geleceği için çok önemli

Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı kritik zirveyle ilgili yapılan hazırlıklar ve alınan tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Duran "Zirve NATO'nun geleceği için çok önemli. Zirvede ikili görüşmeler olacak. Başkan Erdoğan çok sayıda görüşme yapacak" dedi.

NATO Zirvesi Ankara’da toplanıyor! İletişim Başkanı Duran: Zirve NATO’nun geleceği için çok önemli

Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı kritik zirveyle ilgili yapılan hazırlıklar ve alınan tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Duran "Zirve NATO'nun geleceği için çok önemli.Zirvede ikili görüşmeler olacak.Başkan Erdoğan çok sayıda görüşme yapacak" dedi.

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#NATO ZİRVESİ #BURHANETTİN DURAN #ANKARA #NATO

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