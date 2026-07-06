Özel’den dine hakaretten tutuklu Göktaş’a ziyaret
CHP, dini değerlere hakaret edenlere sahip çıkmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde "dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklanan sözde komedyen Deniz Göktaş'ın savcılık sorgusunu takip için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti. Burada "Hain Kemal" sloganları gölgesinde Göktaş'la bir araya geldi. Sözde komedyen ise "Emrivaki şekilde görüştük" diyerek Kılıçdaroğlu'nu adeta ziyareti için pişman etti. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de dün Göktaş'ı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Cezaevi'nde ziyaret ederek, yaklaşık 30 dakika görüştü. Daha önce Göktaş'ın skandal sözlerini 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla savunmaya kalkan Özel, "Güzel de reaksiyon alıyor, hepimiz de güldük" ifadelerini kullanmıştı. Bu durum CHP'nin kodlarının değişmediğini gösterdi.