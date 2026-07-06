Şehit olmak istedi şehadete yürüdü
15 Temmuz'da 37 kahramanın şehit olduğu Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Adanalı polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur, darbe girişiminin 10. yıl dönümünde SABAH'a konuştu. Adana'da yaşayan baba Uğur, "Oğlum Yunus, aynı yerde şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç ile birlikte okudu. Adana'da aynı ilk okul, orta okul ve lisede birlikte okudular, 3 dost çok sevdikleri polisliği seçti. Kan kardeşler birlikte şehit oldu. O hainler düşmanın üzerine atılması gereken bombayı evlatlarımızın üzerine attılar. Evlat hasretiyle yakan o hainlere hakkımı helal etmem." dedi. Ramazan Uğur, acılarının her geçen yıl çığ gibi katlanarak büyüdüğünü söyledi. Uğur, "Yunus nişanlıydı, düğününe 2 ay kalmıştı. Oğlum düğün hazırlığı yapıyorduk. Darbe günü acı haber geldi. Ben evladımı 1 saniye bile unutmamışım. Ben nereye gidersem Yunus'um benimle." dedi.