Son 5 zirvede Türkiye’nin karnesi pekiyi
NATO'nun saygın ve etkin müttefiki Türkiye, son 5 yılda NATO'nun bugün karşı karşıya olduğu sınamaları ittifakın gündemine taşıyarak somut sonuçlar elde etti. İşte son 5 zirvenin gündeminden başlıklar:
2021 BRÜKSEL ZİRVESİ: Dönemin ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş gündem maddeleriyle ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Bu zirve, Ukrayna Savaşı öncesi son NATO zirvesiydi. Ankara'nın NATO içinde etkinliği daha da artarken müttefiklere 'kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz' mesajını verdi. Gelinen noktada NATO liderleri söz konusu Türkiye olduğunda bu hususu vurguluyor.
2022 MADRİD ZİRVESİ: Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022 Şubat ayından sonra İsveç ve Finlandiya ittifaka katılmak için resmi başvuruda bulundu. Türkiye, İsveç ve Finlandiya ittifaka üye olmak istiyorsa terörle mücadele konusunda adımlar atmalı diyerek ilk aşamada bu ülkelerin üyeliğini onaylamadı. Zirve kapsamında görüşmeler yapıldı ve muhtıra imzalandı. İlk kez PKK/PYD/YPG, FETÖ terör örgütleri NATO'nun yazılı kayıtlarına girmesi ise Türkiye için diplomatik bir zafer oldu.
2023 VİLNİUS ZİRVESİ: NATO Genel Sekreteri'nin "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" görevi oluşturulması Türkiye'nin isteğiyle burada kararlaştırıldı. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesi için en rasyonel politikayı yürüten, tahıl koridorunun açılması ve esir takası gibi somut sonuçlar elde eden Türkiye'den gelecek her mesaj dikkatle takip edildi. Türkiye'nin müttefiklerin birbirine silah ambargosu ve yaptırım uygulamaması gerektiği yönündeki görüşü teyit edildi.
2024 WASHİNGTON ZİRVESİ: Türkiye, NATO'da etkisini günden güne artırırken bu zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda liderle ikili görüşme gerçekleştirerek, 'Türk vizyonunu' ortaya koydu. 2026 zirvesinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi burada kararlaştırıldı. Erdoğan, ABD'de de olsa İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini çok net mesajlarla gündeme taşıdı. Zirvede, NATO'nun terörizmle mücadeledeki katkıları ve izleyeceği strateji hakkındaki belge güncellendi.
2025 LAHEY ZİRVESİ: Birçok müttefik bu zirvede tehdit ve sınamalar karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmek konusunda Türkiye ile aynı çizgiye geldi. Genel Sekreter Rutte 'Teksas'tan Ankara'ya savunma sanayi' mesajı vererek ittifakın bu noktada Ankara ile yakın düşündüğü hususunu kayda geçirdi. Erdoğan, burada Ukrayna'da 'barış için diplomasi' ve 'Gazze için adalet' vurgusu yaptı.
2021 BRÜKSEL ZİRVESİ: Dönemin ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş gündem maddeleriyle ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Bu zirve, Ukrayna Savaşı öncesi son NATO zirvesiydi. Ankara'nın NATO içinde etkinliği daha da artarken müttefiklere 'kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz' mesajını verdi. Gelinen noktada NATO liderleri söz konusu Türkiye olduğunda bu hususu vurguluyor.
2022 MADRİD ZİRVESİ: Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022 Şubat ayından sonra İsveç ve Finlandiya ittifaka katılmak için resmi başvuruda bulundu. Türkiye, İsveç ve Finlandiya ittifaka üye olmak istiyorsa terörle mücadele konusunda adımlar atmalı diyerek ilk aşamada bu ülkelerin üyeliğini onaylamadı. Zirve kapsamında görüşmeler yapıldı ve muhtıra imzalandı. İlk kez PKK/PYD/YPG, FETÖ terör örgütleri NATO'nun yazılı kayıtlarına girmesi ise Türkiye için diplomatik bir zafer oldu.
2023 VİLNİUS ZİRVESİ: NATO Genel Sekreteri'nin "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" görevi oluşturulması Türkiye'nin isteğiyle burada kararlaştırıldı. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesi için en rasyonel politikayı yürüten, tahıl koridorunun açılması ve esir takası gibi somut sonuçlar elde eden Türkiye'den gelecek her mesaj dikkatle takip edildi. Türkiye'nin müttefiklerin birbirine silah ambargosu ve yaptırım uygulamaması gerektiği yönündeki görüşü teyit edildi.
2024 WASHİNGTON ZİRVESİ: Türkiye, NATO'da etkisini günden güne artırırken bu zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda liderle ikili görüşme gerçekleştirerek, 'Türk vizyonunu' ortaya koydu. 2026 zirvesinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi burada kararlaştırıldı. Erdoğan, ABD'de de olsa İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini çok net mesajlarla gündeme taşıdı. Zirvede, NATO'nun terörizmle mücadeledeki katkıları ve izleyeceği strateji hakkındaki belge güncellendi.
2025 LAHEY ZİRVESİ: Birçok müttefik bu zirvede tehdit ve sınamalar karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmek konusunda Türkiye ile aynı çizgiye geldi. Genel Sekreter Rutte 'Teksas'tan Ankara'ya savunma sanayi' mesajı vererek ittifakın bu noktada Ankara ile yakın düşündüğü hususunu kayda geçirdi. Erdoğan, burada Ukrayna'da 'barış için diplomasi' ve 'Gazze için adalet' vurgusu yaptı.