SON DAKİKA... Burhanettin Duran açıkladı! Trump ve Başkan Erdoğan görüşmesinde savunma ve ticaret konuları masada

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek olan Donald Trump'ın Başkan Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.