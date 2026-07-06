SON DAKİKA… Konser vurgunu davasında kritik duruşma yarın: İşte istenen cezalar

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yargılama yarın devam edecek. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada, sanıklar ve avukatlarının hazır bulunması bekleniyor.

3 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

Bir önceki duruşmada, daha önce tahliye edilmelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklanan sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya'nın yeniden tahliyesine karar verilmişti. Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

TANIK İFADELERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçen celsede dinlenen tanık Osman Cem Taşbaş, konser alımlarına ilişkin karar mekanizmasının ABB Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu üzerinden yürüdüğünü, nihai kararların ise Mansur Yavaş'a sunularak verildiğini iddia etmişti. Taşbaş, konser maliyetlerinin yüksekliğine ilişkin itirazlarını da yönetime ilettiğini öne sürmüştü. Tanık Fulya Koçak ise kurum içinde konser maliyetlerinin yüksek olduğuna yönelik yaygın söylentiler bulunduğunu, bazı personelin bu nedenle evraklara imza atmaktan çekindiğini söylemiş, Hacı Ali Bozkurt'un odasında gördüğünü belirttiği Rolex marka poşete ilişkin iddialarını da mahkemeye anlatmıştı.