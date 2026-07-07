263 yıl istendi, kendini mağdur ilan etti

Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 263 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yaptı. Spor salonunda görülen duruşmada Özcan, 178 sayfalık iddianamede kendisine veya yakınlarına haksız menfaat sağladığına ilişkin herhangi bir somut delil bulunmadığını öne sürerek tüm suçlamaları reddetti. Yolsuzluk suçlamalarının dayanaksız olduğunu savunan Özcan, MASAK raporunun iddianamede yer almadığını, belediyenin ihale ve imar uygulamalarında kendisine ya da yakınlarına çıkar sağlandığına dair tespit bulunmadığını iddia etti. BOLSEV Vakfı'nın öğrencilere burs vermek, huzurevi yapmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kurulduğunu belirten Özcan, vakfın faaliyetlerinin şeffaf yürütüldüğünü söyledi.

Savcılığın "düşman hukuku" uyguladığını ileri süren Özcan, "Ben AK Partili belediye başkanı olsaydım, bırakın tutuklanmayı, yılın belediye başkanı ödülünü alırdım" ifadelerini kullandı. Müteahhit Nazmi Güzel'in vakıf adına zorla para alındığı yönündeki iddialarını da reddeden Özcan, 1,5 milyon liralık çekin reklam sözleşmesi yapılmadığı için iadesini istediğini belirtti. Güzel'in belediyeyle ilgili herhangi bir işinin bulunmadığını savunan Özcan, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve iftiraya dayandığını öne sürdü.

MARKETLER HARACA BAĞLANDI

İddianamede Tanju Özcan'ın, BİM, A101, ŞOK, CarrefourSA, Nuhmar ve Avantaj marketlerinin Bolu'daki 117 şubesinden yüksek bedelli reklam sözleşmeleri talep ettiği, kabul etmeyen işyerlerine zabıta denetimi ve mühürleme baskısı uygulandığı öne sürülüyor. Özcan hakkında 6 irtikap, 3 irtikaba teşebbüs, 34 nitelikli dolandırıcılık ve 1 rüşvet suçundan 263 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.