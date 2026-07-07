34 can köprüde vatana siper oldu

FETÖ'cü hainlerin milli iradeyi teslim almak için ilk hedeflerinden biri olan Boğaziçi Köprüsü, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin destan yazdığı ve 34 vatan evladının şehadete yürüdüğü bir adres oldu. Darbecilerin sivillerin üzerine kurşun yağdırdığı köprüde Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok, Ayşe Aykaç gibi vatan sevdalıları şehit olurken henüz 21 yaşındaki Batuhan Ergin de sosyal medyadaki 'Erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik' paylaşımının hemen ardından kalbinden vurularak şehadete yürüdü. O gece yazılan kahramanlık destanının simgesi haline gelen köprüye daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü adı verildi.

Boğaziçi Köprüsü'ne akın eden binlerce vatanseverin üzerine saat 01.40'ta cuntacılar tarafından ateş açıldı. Tankın da kullanıldığı saldırılarda, aralarında polis memurları Münür Alkan, Kemal Tosun ile reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, ev hanımı Ayşe Aykaç, işadamı Mahmut Coşkunsu'nun da bulunduğu 34 kişi şehit oldu. Henüz 63 gün önce Bitlis'teki komando birliğinde vatani görevini tamamlayarak evine dönen Batuhan Ergin, 15 Temmuz gecesi arkadaşının evindeydi. Darbe girişimini öğrenir öğrenmez yerinde duramadı. Yanındaki arkadaşlarına, "Yürüyün. Bu akşam şehit olalım. Bu vatan elden giderse sabah anne babamızın yüzüne nasıl bakacağız?

Yarın çocuklarımıza ne anlatacağız?" diyerek seslendi ve binlerce vatandaşla birlikte köprüye yürüdü. Son sözü "Allahu Ekber" oldu. Baba Ahmet Ergin, "Batuhan vatanı için yaşamayı da can vermeyi de görev bilen bir çocuktu. Bu millet o gece yazdığı destanı da verdiği şehitleri de asla unutmamalı" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz gecesi köprüye koşan isimlerin başında Olçok ailesi geldi. Reklamcı Erol Olçok ile Başkan Erdoğan'ın yolları 1993'te kesişmişti. İstanbul belediye başkanlığına aday olan Erdoğan'ın iletişim kampanyasını yürüttü. O dönemden sonra Erdoğan'ın hep yanında oldu. Vatanını savunmak için 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip'i yanına alıp sokağa çıktı. Erol Olçok, oğlunu korumaya çalıştığı sırada vuruldu. Abdullah Tayyip de babasına doğru ilerlerken hain kurşunların hedefi oldu. Lise öğrencisi Abdullah Tayyip, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin en genç şehitlerinden biri oldu. Hukuk okumak isteyen Olçok, o gece babasına, "Sen nereye ben oraya" diyerek kutlu mücadeleye koştu. 15 Temmuz şehidi baba ve oğulun cenazesine katılan Başkan Erdoğan tabutların başında göz yaşlarını tutamamaştı.





5 AYLIK ÇOCUĞUNU BIRAKTI



Mahmut Coşkunsu (43) işadamıydı. Evli ve 5 aylık bir oğlu olan Coşkunsu, ailesiyle bayram için İstanbul'a gelmiş ve 20 Temmuz'da çalıştığı Azerbaycan'a dönecekti. 15 Temmuz gecesi ailesini evine bıraktı ve Köprü'ye koştu. Sabahın ilk ışıklarında başından tek kurşunla vurularak şehit etti.





AYŞE AYKAÇ'I GÖĞSÜNDEN VURDULAR



44 yaşındaki 4 çocuklu ev hanımı Ayşe Aykaç kalkışmayı öğrendikten sonra abdest alarak namaz kıldı ve eşiyle birlikte Köprü'ye koştu. En ön safta direnen Ayşe Aykaç göğsünden vurularak şehit düştü.