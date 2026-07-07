AK Parti Sözcüsü Çelik: “Kardeş Suriye’nin yanındayız”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Saldırıyı lanetleyen Çelik, “Kardeş Suriye’nin yanındayız” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Suriye’nin yanındayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen bombalı saldırıyı sosyal medya hesabından kınadı. Ömer Çelik paylaşımında "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye'nin yanındayız." dedi.

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#SURİYE #ÖMER ÇELİK #ŞAM

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