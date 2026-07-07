Bakan Bolat: NATO Zirvesi için Ankara’ya gelen bazı konuk liderleri karşıladı!

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen zirve kapsamında, ülkeye gelen Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, Slovenya Başbakanı Jansa ve Arnavutluk Başbakanı Rama'yı, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladıklarını bildirdi. Bakan Bolat, zirve kapsamında gerçekleştirilecek temasların, müttefik ülkeler arasındaki işbirliğine katkı sağlamasını, dünyada barış, güvenlik ve istikrarın güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.