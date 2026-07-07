Bakan Kacır’dan 36. NATO Zirvesi paylaşımı: "Dünyanın kalbi Türkiye'de atıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dünyanın kalbi Türkiye'de atıyor. Küresel güvenliğin yeni yol haritası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da çiziliyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör