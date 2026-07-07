Bakanlık duyurdu! Türkiye ile Kanada arasında yeni dönem: Resmen başlatıldı

Geçen ay Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun iki ülke arasında kapsamlı bir STA'ya yönelik görüşmelerin başlatıldığına dair "Ortak Bakanlar Bildirisi"ni yayımladığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye ile Kanada arasında STA müzakerelerinin başlatıldığı belirtildi.

"EKONOMİK ORTAKLIĞIN DAHA DA DERİNLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR"

"İki ülke liderleri bugün yaptıkları açıklama ile Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ortaklığın daha da derinleştirilmesini hedefleyerek, STA görüşmelerinin resmen başlatılması talimatını vermişlerdir. Türkiye ve Kanada, kapsamlı, modern ve karşılıklı fayda sağlayacak bir STA'nın müzakerelerinin başlatılmasıyla, bir sonraki aşamaya geçmektedir."

Türkiye'nin ekonomik büyümesini destekleyecek, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, küresel alanda tedarik zincirlerini güçlendirecek ve Kanada ile ekonomik işbirliğini geliştirecek bir anlaşma için yoğun çaba harcanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: