Böcek, iddiaları görmedi hikaye yazdı

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutukluluğunun birinci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, isim vermeden kendisine ihanet ettiğini öne sürdüğü kişilere yüklendi, hayat hikâyesini anlattı. Mesajın Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek üçüncü duruşma öncesi paylaşılması dikkat çekti.

Böcek'in kendisine yöneltilen iddialara girmemesi dikkat çekti. Dava dosyasında, seçim sürecinde CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro, Özgür Özel'e 200 bin dolar ve Ferdi Zeyrek'e ulaştırılmak üzere 950 bin euro verdiği yönündeki beyanlar da bulunuyor.