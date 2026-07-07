'Bulgaristan ile bağımız güçleniyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki ikili temaslarına başladı. Erdoğan, bu kapsamda Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan, Bulgaristan'daki Türklerin iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini, bu konuya Bulgaristan'ın da hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.