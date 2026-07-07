Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: Türk savunma sanayisi NATO’ya güç katacak

Haluk Görgün, "ASELSAN, ROKETSAN, STM ve TÜBİTAK'ın yüklenicileri arasında yer alacağı bu projeler önümüzdeki yıllarda İttifak'ın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Görgün, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında üye ülkelerin birlikte geliştireceği Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri, Savunma Sanayii İçin Kritik Ham Maddeler, NATO'nun İnsansız Hava Aracı Üstünlüğü alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, forumun etkilerinin ve sonuçlarının yıllar boyunca sürebileceğini belirterek, katılımcıları Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Savunma Sanayii Forumu'nun bu yılki zirvenin "merkez parçası" olduğunu ifade eden Görgün, bunun büyük ölçüde müttefiklerin geleceği açısından savunma sanayisinin öneminin daha iyi anlaşılmasından kaynaklandığını kaydetti.

Görgün, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bu konuyu öncelik haline getirmesinin foruma özel bir anlam kazandırdığını dile getirerek, "Bu forumu gerçekten eşsiz kılan bir diğer unsur da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinde benzeri görülmemiş bir büyüme sergileyen Türkiye'de gerçekleştiriliyor olmasıdır." dedi.

Forum için NATO Sekreterliği ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını anlatan Görgün, "Forumdan beklentilerin yüksekliği karşısında, NATO Sekreterliği ile yakın işbirliği içinde her ayrıntıyı bir kuyumcu titizliğiyle planladık." ifadesini kullandı.

Bu yıl katılımcı profilinin hem nitelik hem nicelik bakımından en yüksek seviyeye ulaştığını dile getiren Görgün, katılımcılara sergilenen kabiliyetleri incelemeleri çağrısında bulunarak, "Özellikle KIZILELMA'yı yakından tanıma fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum." diye konuştu.