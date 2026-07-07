Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’deki bombalı saldırılara kınama!

Dışişleri Bakanlığı Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınadı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’deki bombalı saldırılara kınama!

Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin başkenti Şam'da bugün (7 Temmuz) gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınıyoruz. Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır. Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir." İfadelerine yer verildi.

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#ŞAM #TÜRKİYE #SURİYE

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