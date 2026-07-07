Dünya medyasına parmak ısırtan misafirperverlik

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen binlerce yabancı medya temsilcisine yurtdışındaki benzer organizasyonları gölgede bırakan Türk misafirperverliği hissettiriliyor. Zirve için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi medya üssü olarak düzenlendi.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen basın mensupları için aynı anda yaklaşık 1800 gazetecinin çalışabileceği geniş ofis alanı oluşturuldu. Gazetecilere gün boyunca çeşitli ikramlar sunulurken, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin mimarisi ve görkemli atmosferi yabancı basın mensuplarının ilgisini çekiyor.