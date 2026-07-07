İletişim Başkanı Duran'dan Şam'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Şam'daki bombalı saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Her türlü terör eylemi yalnızca Suriye’nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik tehdittir" dedi.

İletişim Başkanı Duran’dan Şam’daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi, yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir. Şiddetin ve terörün hiçbir meşruiyeti olamaz. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Suriye'nin kalıcı istikrar ve güvenliğine yönelik çabaları desteklemeyi ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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