İşte NATO liderlerine sunulan menü: Türkiye'nin dört bir yanından lezzetler yer aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi. Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü seçkin lezzetlerin ikram edildiği akşam yemeğinde liderlere, ana yemekte; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile servis edilen deniz levreği ile ağır ateşte pişmiş dana kaburga servis edildi.

İşte NATO liderlerine sunulan menü: Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yer aldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı.

Erdoğan çifti, davetlilerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Liderlerin Külliye'ye gelmesinin ardından yemeğe geçildi.

Karşılamada, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Liderlerin gelişi sırasında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mehteran Birliği'nin çaldığı marşı beğendiğini "OK" işaretiyle onayladı.

İşte NATO liderlerine sunulan menü: Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yer aldı

NATO LİDERLERİNE SUNULAN MENÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, NATO liderlerine sunulan menü de ortaya çıktı. Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü seçkin lezzetler ikram edildiği akşam yemeğinde liderlere ana yemekte; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile servis edilen deniz levreği ile ağır ateşte pişmiş dana kaburga servis edildi.

İŞTE BEŞTEPE'DE LİDERLERE SUNULAN MENÜ:

BAŞLANGIÇ

Taş Fırın Pide

Trabzon Tereyağı ve Hizan Karakovan Balı ile

Zeytinyağlı Sebze Sote

Yanık Denizli Yoğurdu ile

İşte NATO liderlerine sunulan menü: Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yer aldı

ARA SICAK

Kayseri Mantısı

Yanık Denizli Yoğurdu ve İsli Ayaş Salçası ile

ANA YEMEK

Deniz Levreği Tarama

Urla Sakız Enginarı ve Tokat Yaprağı ile veya

Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kaburga

Yanık Trabzon Tereyağı, Köz Patlıcan ve Kuzugöbeği Mantarlı Firik Pilavı ile

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İşte NATO liderlerine sunulan menü: Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yer aldı

TATLI

Sütlü Nuriye

Antep Fıstığı Köpüğü, Maraş Dondurması ve Bergamot ile

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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