İşte NATO liderlerine sunulan menü: Türkiye'nin dört bir yanından lezzetler yer aldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi. Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü seçkin lezzetlerin ikram edildiği akşam yemeğinde liderlere, ana yemekte; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile servis edilen deniz levreği ile ağır ateşte pişmiş dana kaburga servis edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı.
Erdoğan çifti, davetlilerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Liderlerin Külliye'ye gelmesinin ardından yemeğe geçildi.
Karşılamada, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Liderlerin gelişi sırasında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Mehteran Birliği'nin çaldığı marşı beğendiğini "OK" işaretiyle onayladı.
NATO LİDERLERİNE SUNULAN MENÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, NATO liderlerine sunulan menü de ortaya çıktı. Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü seçkin lezzetler ikram edildiği akşam yemeğinde liderlere ana yemekte; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile servis edilen deniz levreği ile ağır ateşte pişmiş dana kaburga servis edildi.
İŞTE BEŞTEPE'DE LİDERLERE SUNULAN MENÜ:
BAŞLANGIÇ
Taş Fırın Pide
Trabzon Tereyağı ve Hizan Karakovan Balı ile
Zeytinyağlı Sebze Sote
Yanık Denizli Yoğurdu ile
ARA SICAK
Kayseri Mantısı
Yanık Denizli Yoğurdu ve İsli Ayaş Salçası ile
ANA YEMEK
Deniz Levreği Tarama
Urla Sakız Enginarı ve Tokat Yaprağı ile veya
Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kaburga
Yanık Trabzon Tereyağı, Köz Patlıcan ve Kuzugöbeği Mantarlı Firik Pilavı ile