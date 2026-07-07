Makas atan sürücünün ehliyeti iptal edilecek
Trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Meclis'e sunulan düzenlemeye göre, trafik güvenliğini tehlikeye atan ağır ihlallerde bulunan aday sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek. Teklif kapsamında drift yapan, makas atan veya ambulans, itfaiye ve polis gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen aday sürücüler belgelerini tamamen kaybedecek. Düzenlemeyle, özellikle sürücülük deneyimi yeni olan kişilerin trafik kurallarına uyumunun artırılması ve kamu güvenliğini tehdit eden davranışların önlenmesi hedefleniyor.