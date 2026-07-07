Milli Savunma Bakanı Güler, Savunma Sanayi Forumu’nda konuştu: NATO’nun yüzde 5 savunma yatırım taahhüdünü önemli görüyoruz

İçinde bulunulan güvenlik ortamının çok açık bir gerçeği hatırlattığını ifade eden Güler, ülkelerin egemenliklerini, hak ve menfaatlerini koruyabilmeleri için güçlü bir devlet yapısına, etkin bir diplomasiye, caydırıcı bir askeri kapasiteye ve sürdürülebilir bir savunma sanayisi ekosistemine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Burada konuşan Güler, NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen forumda, İttifak'ın gelecekteki caydırıcılık ve savunma mimarisini şekillendirecek en kritik alanlardan olan savunma sanayisi kapasitesinin, üretim gücünün ve yenilikçi kabiliyetlerin ele alınacağını belirtti.

Güler, NATO'nun kolektif savunma anlayışı, müttefikler arasındaki dayanışma ruhu ve birlikte hareket etme kararlılığının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını söyledi. Bu kararlılığı destekleyen üretim kapasitesi, mühimmat stoku, platform modernizasyonu, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve hızlı uyum sağlayabilen sanayi ekosisteminin de hayati öneme sahip olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

"Nitekim, Ukrayna'daki savaş, modern harp ortamında mühimmat tedarik hızının, insansız sistemlerin, hava ve füze savunmasının, elektronik harbin ve hızlı inovasyonun ne kadar belirleyici olduğunu göstermiştir. Son dönemde Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan gelişmeler ise ulaştırma hatları güvenliği ile tedarik zinciri yönetiminin artık savunma planlamasının ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle artık hepimiz için temel soru şudur, taahhütlerimizi ne kadar hızlı gerçek kabiliyete dönüştürebiliyoruz?"

"ONLARCA ASKERİ GEMİ EŞ ZAMANLI OLARAK İNŞA EDİLMEKTEDİR"

Bakan Güler, Ankara Zirvesi'nin ana hedeflerinden birinin de müttefiklerin savunma yatırımlarındaki artışlarını göstermeleri, yeni yetenek hedeflerine ulaşmaları, üretim kapasitelerini büyütmeleri ve daha güçlü, daha yenilikçi, daha dayanıklı bir transatlantik savunma sanayi tabanı inşa etmeleri olduğunu söyledi.

Bu bilinçle hareket eden Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli üretim kapasitesini, mühendislik altyapısını küresel ölçekte dikkati çeken bir seviyeye ulaştırdığını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bugün kara, deniz ve hava platformlarından insansız sistemlere elektronik harp kabiliyetlerinden hava savunma çözümlerine kadar geniş bir alanda önemli yetkinliklere sahibiz. Nitekim tersanelerimizde onlarca askeri gemi eş zamanlı olarak inşa edilmektedir. Türkiye, deniz platformları üretiminde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda müttefiklerine ve ortaklarına da katkı sunabilen ölçekte bir kapasiteye sahiptir. Kara gücümüzün modernizasyonu kapsamında Altay ana muharebe tankımızın seri üretim safhası, zırhlı kara araçları alanında ulaştığımız teknolojik ve endüstriyel seviyenin somut göstergeleridir."