Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, bu kapsamda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile dün basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Kabul öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rutte, Türkiye'nin, NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu vurguladı. Rutte, "Son 5-10 yıl içerisinde savunma sanayiniz de çok büyük bir yol aldı. Türkiye'de savunma sanayii alanında çalışan 3 bin firma var" dedi. İttifak üyelerinin kendisini savunması için gerekli olan şeyleri Türk savunma sanayiinin karşıladığının altını çizen Rutte, "NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin Ankara'da yapılıyor olması çok önemli" ifadelerini kullandı. Rutte, "NATO zaten, Türkiye'nin savunma sanayii alanında ortaya koyduğu üretimden büyük ölçüde faydalanıyor" dedi. ASELSAN'ın bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu aktaran Rutte, "ASELSAN birçok ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor" dedi. Türk sanayi şirketlerinin ABD'de de yatırımları bulunduğunu anımsatan Rutte, Arkansas'tan Ankara'ya uzanan tüm ittifak coğrafyasında birlikte çalışabilme mesajı verdi. ANKARA



HAZIRLIKLAR TAMAM

Başkan Erdoğan'ın Rutte'yi kabulünde, NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayii işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını vurgulayan Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nun da dikkatle takip edileceğine inandığını kaydetti.