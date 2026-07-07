SON DAKİKA… ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara’da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı

Trump ile Erdoğan görüşmelerinde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ve ticari ilişkilerin önemli ter tutması bekleniyor. Bu kapsamda atılan adımlar değerlendirilecek ve atılabilecek adımların yol haritası çıkarılacak. Türkiye ile ABD arasında enerji işbirliği ve mobil reaktör projesinin de liderlerin ajandasında olduğu değerlendiriliyor.

BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ

Geçtiğimiz aylarda Dünya gündeminin ilk sıralarında olan ABD-İran savaşı sonrası kalıcı barış müzakerelerinin de iki liderin görüşmesinde konu başlıkları arasında olacağı kaydediliyor. Ankara her çatışmada olduğu gibi bu konuda da diplomasiye işaret ediyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO Zirvesinde de 'İran ile sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakereyle mümkün' mesajını verdi.

Liderlerin gündeminde, Suriye'deki son gelişmeler ve bölgenin terörden arındırılma süreci de olacak. Trump'ın Ankara'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı El Şara ile de görüşmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, bölgede huzur, barış ve istikrarın temini için uluslararası hukuka her platformda işaret ediyor. İsrail'in yayılmacı politikaları ve bölgesel etkilerinin bu kapsamda görüşmede ele alınacak başlıklardan olması planlanıyor. Gazze'nin yeniden imarının da bu kapsamda değerlendirilmesi öngörülüyor.