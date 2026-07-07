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  • SON DAKİKA… ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara’da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı

SON DAKİKA… ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara’da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı

SON DAKİKA… ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi için Türkiye’de… Trump, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda Başkan Erdoğan tarafından karşılandı. Erdoğan ve Trump, saat 15.00’da Beştepe’de bir araya gelecek. İki liderin yapacağı görüşmede, KAAN savaş uçağının motor projesi, CAATSA yaptırımlarının da yer aldığı 10 kritik başlığın ele alınması bekleniyor.

SON DAKİKA… ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara’da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı

SON DAKİKA… ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi için Türkiye'de… Trump, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda Başkan Erdoğan tarafından karşılandı. Erdoğan ve Trump, saat 15.00'da Beştepe'de bir araya gelecek.

SON DAKİKA… ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara’da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

SON DAKİKA… ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara’da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı

SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ

İki ülke ilişkilerinin geniş yelpazesinin yanında bölgede kilit bir aktör olan Türkiye'nin yüklendiği misyon sebebiyle görüşmelerde ele alınacak gündem maddelerinin skalası da geniş olacak. NATO Ankara zirvesinin en önemli gündem maddesi savunma sanayi işbirliği olurken; 'Zirve içinde zirve' olacak Erdoğan-Trump görüşmesine de bu konu damga vuracak. Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunun liderlerin görüşmesinde masada olması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Trump'ı resmi törenle karşıladı | Video

Trump "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" diyerek, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirmişti. Bu kapsamda görüşmede Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması, KAAN uçakları için motor satışı(F-110) ve yeni savunma projeleri gündeme gelmesi öngörülüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, geçtiğimiz aylarda CAATSA konusunda yakın zamanda gelişmeler olacağı mesajını verdi, ancak ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle sürecin uzadığı değerlendiriliyor. Erdoğan ile Trump'ın bir araya gelmesiyle lider diplomasisi sayesinde birçok konuda olduğu gibi bu konuda da aşama kaydedilmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA… ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara’da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı

100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Trump ile Erdoğan görüşmelerinde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ve ticari ilişkilerin önemli ter tutması bekleniyor. Bu kapsamda atılan adımlar değerlendirilecek ve atılabilecek adımların yol haritası çıkarılacak. Türkiye ile ABD arasında enerji işbirliği ve mobil reaktör projesinin de liderlerin ajandasında olduğu değerlendiriliyor.

SON DAKİKA… ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara’da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı

BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ

Geçtiğimiz aylarda Dünya gündeminin ilk sıralarında olan ABD-İran savaşı sonrası kalıcı barış müzakerelerinin de iki liderin görüşmesinde konu başlıkları arasında olacağı kaydediliyor. Ankara her çatışmada olduğu gibi bu konuda da diplomasiye işaret ediyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO Zirvesinde de 'İran ile sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakereyle mümkün' mesajını verdi.

Liderlerin gündeminde, Suriye'deki son gelişmeler ve bölgenin terörden arındırılma süreci de olacak. Trump'ın Ankara'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı El Şara ile de görüşmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, bölgede huzur, barış ve istikrarın temini için uluslararası hukuka her platformda işaret ediyor. İsrail'in yayılmacı politikaları ve bölgesel etkilerinin bu kapsamda görüşmede ele alınacak başlıklardan olması planlanıyor. Gazze'nin yeniden imarının da bu kapsamda değerlendirilmesi öngörülüyor.

SON DAKİKA… ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara’da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı

10 KRİTİK BAŞLIK MASADA!

ABD Başkanı Trump ve Başkan Erdoğan görüşmesindeki konu başlıkları şöyle:

1- Savunma ve güvenlik işbirliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması.

2- 100 milyar dolarlık ticaret hedefi.

3- KAAN savaş uçağının motor projesi (F-110 temini).

4- ABD-İran Savaşı sonrası kalıcı barış müzakereleri.

5- Enerji işbirliği ve mobil reaktör projesi.

6- Suriye'deki gelişmeler ve bölgenin terörden arındırılması.

7- İsrail'in yayılmacı politikaları.

8- Gazze'nin yeniden imarı.

9- Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin adımlar.

10- FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesi.

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