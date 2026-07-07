SON DAKİKA… Başkan Erdoğan "5 F-35 uçağın sözünü aldık" dedi! ABD Başkanı Trump'tan tarihi zirvede F-35 mesajı: Türkiye bu uçakları satın aldı
SON DAKİKA… Dünya nefesini tuttu, Başkan Erdoğan-Trump görüşmesine kilitlendi… Ankara Beştepe’deki zirvede iki lider, kritik mesajlar verdi. Başkan Erdoğan Trump’ın verdiği F-35 uçağı sözüne dikkat çekti. Erdoğan “Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda ayrıca sözü var. Zirveden hayırlı bir karar çıkacağını düşünüyorum” dedi. Başkan Erdoğan’ın bu sözleri sonrası Trump’tan F-35 meselesiyle ilgili ilk kez bu kadar net bir açıklama geldi. Trump şunları söyledi: Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye bu uçakları satın aldı, en iyi uçaklar bunlar. F-35 ile ilgili karar alacağız!
SON DAKİKA… ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ile bir araya geldi. Beştepe'de gerçekleşen kritik zirvenin gündemi, CAATSA yaptırımları ve F-35'ti…
BAŞKAN ERDOĞAN: 5 F-35 UÇAĞI İÇİN SÖZ ALDIK
Başkan Erdoğan heyetler arası yapılacak görüşme öncesi gerçekleştirilen toplantıda, Trump'ın verdiği F-35 uçağı sözüne dikkat çekti. Başkan Erdoğan "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil. Bizler bunu ABD ile daha önce de konuştuk. Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda ayrıca sözü var. Liderler ile yapacağımız görüşmede daha önce aldığımız sözü, olumlu şekilde test edeceğimizi biliyorum. Trump her zaman sözünün arkasındadır. Zirveden hayırlı bir karar çıkacağını düşünüyorum" dedi.
TRUMP: ERDOĞAN HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR
ABD Başkanı Donald Trump ise açıklamalarında Başkan Erdoğan'ın harika bir lider olduğuna dikkat çekti. Trump, "Çok teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği gibi ve yazıldığı gibi biz çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş çıkarıyor. Havaalanında bizi karşıladı. Ve benim ismimi taşıyan bir bina da var; bu da çok güzel bir şey. Buraya gelirken gördük. Kendisi harika bir lider, tüm dünyada saygı gören bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu, oldukça iyi ilişkilerimiz var" dedi.