SON DAKİKA… Başkan Erdoğan "5 F-35 uçağın sözünü aldık" dedi! ABD Başkanı Trump'tan tarihi zirvede F-35 mesajı: Türkiye bu uçakları satın aldı

Başkan Erdoğan heyetler arası yapılacak görüşme öncesi gerçekleştirilen toplantıda, Trump'ın verdiği F-35 uçağı sözüne dikkat çekti. Başkan Erdoğan "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil. Bizler bunu ABD ile daha önce de konuştuk. Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda ayrıca sözü var. Liderler ile yapacağımız görüşmede daha önce aldığımız sözü, olumlu şekilde test edeceğimizi biliyorum. Trump her zaman sözünün arkasındadır. Zirveden hayırlı bir karar çıkacağını düşünüyorum" dedi.

TRUMP: ERDOĞAN HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise açıklamalarında Başkan Erdoğan'ın harika bir lider olduğuna dikkat çekti. Trump, "Çok teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği gibi ve yazıldığı gibi biz çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş çıkarıyor. Havaalanında bizi karşıladı. Ve benim ismimi taşıyan bir bina da var; bu da çok güzel bir şey. Buraya gelirken gördük. Kendisi harika bir lider, tüm dünyada saygı gören bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu, oldukça iyi ilişkilerimiz var" dedi.