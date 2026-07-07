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  • SON DAKİKA… Başkan Erdoğan "5 F-35 uçağın sözünü aldık" dedi! ABD Başkanı Trump'tan tarihi zirvede F-35 mesajı: Türkiye bu uçakları satın aldı

SON DAKİKA… Başkan Erdoğan "5 F-35 uçağın sözünü aldık" dedi! ABD Başkanı Trump'tan tarihi zirvede F-35 mesajı: Türkiye bu uçakları satın aldı

SON DAKİKA… Dünya nefesini tuttu, Başkan Erdoğan-Trump görüşmesine kilitlendi… Ankara Beştepe’deki zirvede iki lider, kritik mesajlar verdi. Başkan Erdoğan Trump’ın verdiği F-35 uçağı sözüne dikkat çekti. Erdoğan “Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda ayrıca sözü var. Zirveden hayırlı bir karar çıkacağını düşünüyorum” dedi. Başkan Erdoğan’ın bu sözleri sonrası Trump’tan F-35 meselesiyle ilgili ilk kez bu kadar net bir açıklama geldi. Trump şunları söyledi: Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye bu uçakları satın aldı, en iyi uçaklar bunlar. F-35 ile ilgili karar alacağız!

SON DAKİKA… Başkan Erdoğan 5 F-35 uçağın sözünü aldık dedi! ABD Başkanı Trump’tan tarihi zirvede F-35 mesajı: Türkiye bu uçakları satın aldı

SON DAKİKA… ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ile bir araya geldi. Beştepe'de gerçekleşen kritik zirvenin gündemi, CAATSA yaptırımları ve F-35'ti…

SON DAKİKA… Başkan Erdoğan 5 F-35 uçağın sözünü aldık dedi! ABD Başkanı Trump’tan tarihi zirvede F-35 mesajı: Türkiye bu uçakları satın aldı

BAŞKAN ERDOĞAN: 5 F-35 UÇAĞI İÇİN SÖZ ALDIK

Başkan Erdoğan heyetler arası yapılacak görüşme öncesi gerçekleştirilen toplantıda, Trump'ın verdiği F-35 uçağı sözüne dikkat çekti. Başkan Erdoğan "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil. Bizler bunu ABD ile daha önce de konuştuk. Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda ayrıca sözü var. Liderler ile yapacağımız görüşmede daha önce aldığımız sözü, olumlu şekilde test edeceğimizi biliyorum. Trump her zaman sözünün arkasındadır. Zirveden hayırlı bir karar çıkacağını düşünüyorum" dedi.

SON DAKİKA… Başkan Erdoğan 5 F-35 uçağın sözünü aldık dedi! ABD Başkanı Trump’tan tarihi zirvede F-35 mesajı: Türkiye bu uçakları satın aldı

TRUMP: ERDOĞAN HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise açıklamalarında Başkan Erdoğan'ın harika bir lider olduğuna dikkat çekti. Trump, "Çok teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği gibi ve yazıldığı gibi biz çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş çıkarıyor. Havaalanında bizi karşıladı. Ve benim ismimi taşıyan bir bina da var; bu da çok güzel bir şey. Buraya gelirken gördük. Kendisi harika bir lider, tüm dünyada saygı gören bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu, oldukça iyi ilişkilerimiz var" dedi.

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SON DAKİKA… Başkan Erdoğan 5 F-35 uçağın sözünü aldık dedi! ABD Başkanı Trump’tan tarihi zirvede F-35 mesajı: Türkiye bu uçakları satın aldı

TRUMP: TÜRKİYE BU UÇAKLARI SATIN ALDI

İki liderin de açıklamalarında en kritik başlık F-35 meselesiydi. Trump'tan konuyla ilgili ilk kez bu kadar net açıklama geldi. Trump, Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin soruya yanıt verdi. Trump "F-35 kararını almamız gerekiyor. Bu kadar bizim vermemiz gereken bir karar. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. F-35'ler harika. Düşünebileceğimiz bir konu" dedi.

SON DAKİKA… Başkan Erdoğan 5 F-35 uçağın sözünü aldık dedi! ABD Başkanı Trump’tan tarihi zirvede F-35 mesajı: Türkiye bu uçakları satın aldı

Trump sözlerine şöyle devam etti: Bunu da ekleyeyim, Türkiye bu uçakları satın aldı, en iyi uçaklar bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden uçak satın alıyorsanız, motorlara herhangi bir şey yapılıyorsa ve bunların bakımı da yapılıyorsa; tabii ki Amerika'dan aldıysanız bu uçağı, bakımını da yapmak bizim sorumluluğumuz. Yani motor çalışıyor mu, motor rehabilite edilecek mi, upgrade edilecek mi... Birçok insan aynı fikirde değildi ama zamanla anlamaya başladılar ki Türkiye bizim için harika bir müttefik oldu.

SON DAKİKA… Başkan Erdoğan 5 F-35 uçağın sözünü aldık dedi! ABD Başkanı Trump’tan tarihi zirvede F-35 mesajı: Türkiye bu uçakları satın aldı

ABD Başkanı Trump, CAATSA yaptırımlarına ilişkin soru üzerine, "Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim." dedi.

#DONALD TRUMP #BAŞKAN ERDOĞAN #ABD #TÜRKİYE

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