SON DAKİKA… Yine CHP’li belediye yine çile! Gökçeada’da 7 gündür bir damla su yok: Vatandaşlar isyan etti
SON DAKİKA… Belediyelerindeki rüşvet sarmalı birer birer ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi, vatandaşa hizmet değil çile getirdi. Turistik Gökçeada’da 7 gündür yaşanan su kesintisi, bölge halkını canından bezdirdi. Duş alamayan, çamaşır, bulaşık yıkayamayıp kişisel bakımlarını bile yaşamayan vatandaşlar barajların yüzde 93 doluluğa ulaştığını ancak belediyenin ‘bakım’ bahanesi adı altında kendilerini susuz bıraktığını söyledi.
SON DAKİKA… Belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Son olarak turistlerin akın ettiği Gökçeada'da Kuzu Limanı Mahallesi'nde 7 gündür su kesintisi yaşandığı belirtildi.
VATANDAŞLAR BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ
Uzun süredir devam eden su kesintisi nedeniyle özellikle çocuk, yaşlı ve hastaların sıcak havalarda büyük mağduriyet yaşadığı belirtildi. Duş alamayan, çamaşır, bulaşık yıkayamayıp kişisel bakımlarını yapamayan vatandaşlar CHP'i belediyeye tepki gösterdi.
Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay
Barajların yüzde 90 doluluk oranına ulaştığı adada 7 gündür yaşanan su kesintisine tepki gösteren ada sakinleri ve tatilciler, su kesintisinin bir an önce giderilmesini talep etti.