TÜGVA Yaz Okulu'na 550 bin başvuru
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Yaz Okulu' programı, 81 ilde yaklaşık 550 bin başvuruyla başladı. Programın ilk gününde öğrenciler, okul bahçesinde kurulan eğlence parkurlarında vakit geçirdi. Vakıf, bu yıl 6 hafta sürecek Yaz Okulu programı kapsamında öğrencileri eğitim, spor, kültür ve sosyal etkinliklerle buluşturacak. İlk günde Sarıyer Ortaokulu'nu ziyaret eden TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Bir çok etkinliğe katılacağını belirten Beşinci, başvurularrın bir süre daha devam edeceğini belirtti.